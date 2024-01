Riva Italia | gli azzurri perdono il loro bomber

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Con Gigil’perde il miglior marcatore della storia della nostra nazionale: il suo record è ancora imbattuto Possiamo dirlo: Gigiè stato l’ultimo grandeche ha vestito la maglia azzurra. Si, perchè dopo di lui nessuno è riuscito neanche lontanamente ad avvicinare le 35 reti totali in Nazionale realizzate dalla leggenda del Cagliari. Il più vicino, ancora in attività, è Immobile con 17 reti. Completano il podio azzurro vecchie glorie come Meazza e Piola. Insomma, l’da più di 50 anni è incapace di produrre undi razza. E chi sono i capocannonieri delle nazionali più blasonate? In Olanda guida Van Persie con 50 reti, seguono Giroud per la Francia con 56, David Villa per la Spagna con 59 e Kane per l’Inghilterra con 61. Bisogna andare oltreoceano ...