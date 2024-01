Riva | Boninsegna | «Cattivo in campo | timido fuori»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’addio di Robertoa Gigi, le sue parole dopo la morte dell’amico compagno al Cagliari e in nazionale Robertoè stato uno dei più cari amici di Gigi, con cui ha condiviso molte partite con le maglie del Cagliari e dell’Italia. Dopo la morte di Rombo di Tuono in molti lo hanno contattato per chiedergli un ricordo della loro amicizia. Di seguito le sue parole a La Gazzetta dello Sport. ADDIO – «E se ne va un amico, per un periodo delle nostre vite come un fratello: quando giocai nel Cagliari eravamo quasi in simbiosi. Dividevamo la camera in ritiro e questo per me significò anche imparare a fumare: se stavi vicino a lui non potevi non fumare. Io non avevo l’auto, mi scarrozzava lui per andare e tornare dagli allenamenti, poi arrivò mia moglie, io mi sposai e a lui rimasero le sue ...