RISULTATI | SIW Special | Ultimatum Parte 1

(Di martedì 23 gennaio 2024) Idella primadi “SIW” andato in scena lo scorso Sabato a Cascina (PI) (e disponibile sul Canale Youtube della federazione): Arrows Tag Tournament for #1 Contender GdG 2024 – Final RoundAmmazza Eroi (Costantino & Jet) 6 w/Asso di Cuori battono Darkest Hour (Ivan Lacroix & Stryke Hellwig) 3 e accedono alla finaleAdriano & Ema Corsi 6 battono Latin Brothers (Rafael & El G) 3 e accedono alla finale Arrows Tag Tournament for #1 Contender GdG 2024 – FinaleAdriano & Ema Corsi battono Ammazza Eroi (Costantino & Jet) w/Asso di Cuori e diventano Nuovi #1 Contender

Si chiama Ultimatum ma solo la prima tappa nel nuovo anno in casa Superior Italian Wrestling, con l’evento in programma questo sabato. Il “System Special” si svolgerà al Centro Invictus di Cascina, in ...SIW System #136: si chiude la seconda giornata del Campionato Arrows. Merak affronta Vertigo in vista di Ultimatum.