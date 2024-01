Risarcimento di 80 mila euro per vittima di malasanità ortopedica in un ospedale del napoletano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Lo Studio Associati Maior, composto dagli Avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo, insieme al medico-legale Dott. Marcello Lorello, è lieto di annunciare il conseguimento di un importantedi 80.000in favore di un proprio assistitodiin unpubblico del. Il nostro cliente, coinvolto in un sinistro stradale, è stato sottoposto a un intervento ortopedico alla spalla presso un rinomato. Tuttavia, a causa di negligenze mediche durante l’intervento, il risultato non è stato quello sperato, anzi vi è stato un aggravamento del danno determinando un maggior nocumento di quello che sarebbe ...

