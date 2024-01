Riforma pensioni | l’OCSE detta all’Italia come andrà fatta | ecco 3 punti chiave

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’obiettivo dell’integraleresta un tema certamente primario nell’agenda di Governo, anche se non attuabile nel breve o medio termine a causa della questione natalità. Si fanno sempre meno figli e la natalità in Italia mostra di essere in costante decrescita da molto tempo. In questo senso vanno allora lette le politiche del Governo, atte ad incentivare le coppie che intendono avere figli (ad es. tramite il bonus asili nido 2024), e mirate a ‘preparare il terreno’ alladel domani. Intanto però, sul piano internazionale,fa sentire la sua voce e raccomandadi realizzare la, ma passando da un percorso fatto di condizioni ben precise. Vediamo che cosa questo organismo ha ...