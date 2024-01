Riforma Pensioni 2024 | l’OCSE all’Italia | ‘riducete le pensioni’

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’Italia ha necessità di un “prolungato” aggiustamento delle finanze pubbliche. Questo è l’avvertimento che arriva dal( Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) che dalla sua sede a Parigi ammonisce nuovamente il nostro paese e propone un insieme di provvedimenti, tra cui un contributo da parte di coloro che percepisconoelevate, nonché un aumento delle imposte sugli immobili e sulle successioni per alleggerire il carico fiscale sul lavoro.poi sottolinea l’importanza di contrastare l’evasione fiscale e di promuovere i pagamenti digitali. Riguardo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si suggerisce che una sua revisione potrebbe contribuire al recupero dei ritardi accumulati fino a questo momento. E ovviamente non manca un avvertimento sullevisto che la ...