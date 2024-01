Riconoscimento titoli conseguiti all’estero | Vuolo Forza Italia | “Il Parlamento europeo ha chiesto spiegazioni alle autorità italiane”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Oggi in commissione alsono state discusse due petizioni, che "riguardano la gestionena dell’equipollenza, ovvero di ben 15mila laureatini, che legittimamente hanno deciso di conseguire in Europa iabilitativi all’insegnamento. Da due anni, il Ministero dell’Istruzione ha deciso che l’equipollenza indeve avere un’applicazione talmente restrittiva da bloccare di fatto a casa i docenti abilitati". L'articolo .

con l'innalzamento del titolo di studio per l'accesso all'Albo - da diploma a laurea - abbia compiuto un passo ulteriore per il riconoscimento della professione", essendo quella che "meglio ha saputo ...Doppio premio: a Mattia Turrin per il titolo italiano Junior e alla Boxe Latina, in testa alla classifica di merito per l’attività giovanile. Entrambi i riconoscimenti sono strettamente legati. Il ...La giornata di Borsa ha visto le piazze europee chiudere in ribasso, con il Ftse Mib a Piazza Affari che ha terminato la seduta con una perdita dello ...