Ricerca | studio internazionale svela legame tra mitocondri e invecchiamento

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gen. (Adnkronos Salute) - Unosul ruolo della mitofagia nell', pubblicato su 'Nature Metabolism', porta anche la firma di Anna Picca, professore associato in Biologia applicata presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università Lum 'Giuseppe Degennaro'. La mitofagia, cioè la rimozione e il riciclo deidanneggiati, è un processo di importanza primaria per la cellula, tanto da essere considerata una 'spia' di salute per l'organismo nel suo complesso. La disfunzione della mitofagia è stata recentemente inclusa tra i processi che caratterizzano l'e lo sviluppo di diverse condizioni patologiche. Gli studi sulla mitofagia e sui suoi attivatori hanno raggiunto la fase clinica e hanno confermato il ruolo centrale di questo ...