Reyer Venezia - Wolves Vilnius | dove seguire la partita in diretta

Missione compiuta per la Reyer Venezia nel ritorno degli ottavi di finale dell’ EuroCup femminile 2023-2024. Dopo l’affermazione dell’andata per ... (oasport)

Missione compiuta per la Reyer Venezia nel ritorno degli ottavi di finale dell’ EuroCup femminile 2023-2024. Dopo l’affermazione dell’andata per ... (oasport)

La Reyer Venezia non riesce a tenere il passo della Germani Brescia e la lascia solitaria in vetta alla classifica della Serie A UnipolSAI di ... (today)

Situazione non facile in casa Umana Reyer Venezia con gli orogranata che domani al Taliercio ricevono i BC Wolves in un'altra decisiva gara di BKT EuroCup. Emergenza ...L’Umana Reyer Venezia comunica, in una nota di stampa, che la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto Mfiondu Kabengele nella giornata di lunedì 22 gennaio, in seguito al trauma al ginocchio ...46 a 52 il risultato finale sul parquet della Oxigen. Partita condotta quasi sempre in vantaggio con una leggera flessione nel terzo quarto. Migliori realizzatrici Kunaiyi (13 punti) e Dedic (12 punti ...