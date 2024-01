Res | intesa con Corepla Obiettivo | trasformare il Pet in nuovi prodotti da immettere sul mercato

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 gennaio 2024) Res Spa (Recupero etico sostenibile), unica società molisana quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, “si impegna a collaborare e condurre attività di ricerca e sviluppo con(Consorzio nazionale ed eccellenza europea per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica)”. L’ accordo di ricerca industriale, continua a nota diffusa dalla società molisana, “ha come focus il recupero e la trasformazione di rifiuti del ciclo produttivo in ambito food in ottica di economia circolare: l’è trovare delle applicazioni innovative per il Pet da post-consumo”. Progetto ambizioso e dall’alto valore aggiunto che Res porta avanti grazie all’anima innovatrice della società: il Centro di R&S situato in Via delle industrie a Pozzilli (in provincia di Isernia) ...