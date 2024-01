Rent2Cash | la startup italiana che rivoluziona gli affitti Fino a 3 anni anticipati ai proprietari di immobili

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 gennaio 2024) Arriva sul mercato, la primache anticipaa 3di affitto aidiunisce proptech e fintech in un servizio di “rental advance”, convertendo le proprietàari in liquidità finanziaria immediatamente disponibile. La rivoluzione degli. Lanasce dall’intuizione di Yilang Chen e Gianluca Fioranelli, imprenditori romani con una lunga esperienza nel settore della consulenza, e ha come obiettivo quello dire il settore degliari.è pronta a lanciare il servizio in Italia a partire dal secondo trimestre del 2024 ma ...