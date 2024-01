“Remigrazione” | il piano razzista dell’estrema destra che è finito al centro del dibattito politico europeo

Leggi su facta.news

(Di martedì 23 gennaio 2024) di Leonardo Bianchi Questo fine settimana, in molte città della Germania si sono svolte grandi manifestazioni contro il partito diradicale Alternative für Deutschland (AfD). Da Berlino a Francoforte, centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per contestare unsegreto di deportazione di massa, scoperto il 10 gennaio del 2024 da Correctiv. Secondo quando riportato dal sito investigativo tedesco, lo scorso 25 novembre alcuni esponenti di AfD si sono incontrati in un hotel di Potsdam (vicino a Berlino) con membri di movimenti neonazisti, identitari ed extraparlamentari, nonché con dei finanziatori del partito. In quell’occasione si è discusso, per l’appunto, di undi espulsione di richiedenti asilo, persone immigrate e addirittura cittadini con passaporto tedesco ma «non assimilati» – ossia quelli ...