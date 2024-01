Regina Margrethe di Danimarca | perché ha abdicato proprio ora?

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il 14 gennaio è stata una giornata storica per la, che ha assistito all’abdicazione delladi. Tutti gli occhi erano puntati sulla Famiglia Reale, che ha accompagnato il passaggio da un trono ad un altro. Ad oggi il nuovo re, Frederik X, e a sua moglie, laMary, hanno assunto pienamente il loro ruolo. Ma rimangono molte domande irrisolte che riguardano la decisione della sovrana emerita. Ancoggi, infatti, è poco chiaro il motivo reale che abbia spinto ladia fare un passo indietro dopo 52 anni di regno. Anche se l’annuncio della Sovrana nel suo discorso di Capodanno è stata una sorpresa totale per il popolo danese e per gli osservatori reali di tutto il mondo, ...

