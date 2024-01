Recensione Nubia Z60 Ultra | un completo ed innovativo smartphone di fascia alta

(Di martedì 23 gennaio 2024) Oggetto oggi della nostra prova è il nuovoZ60diche include varie tecnologie di ultima generazione come la fotocamera frontale invisibile ed il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.IlZ60vanta, inoltre, un design decisamente...

La nostra Recensione di Nubia Z50S Pro, uno smartphone per gli amanti della fotografia che ci ha stupiti L'articolo Recensione Nubia Z50S Pro: ... (tuttoandroid)

C’è sicuramente molta attesa per la recensione del nuovissimo top di gamma Samsung, Galaxy S23 Ultra è stato il protagonista assoluto dello scorso anno e siamo sicuri che questo nuovo modello darà del ...Nubia Z60 Ultra prende bene ... Rispetto alla precedente release di My OS cambia poco (vi consigliamo di rileggere la recensione di Z50S Pro) e le traduzioni non sembrano aver subito miglioramenti ...