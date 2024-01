Re Carlo si affiderà ai Consiglieri di Stato durante la sua assenza?

Leggi su velvetmag

(Di martedì 23 gennaio 2024) Reha affermato, tramite un comunicato ufficiale di Buckingham Palace, si sottoporrà a una procedura medica per l’ingrossamento della prostata. Il portavoce ha aggiunto che si prevede che tornerà al lavoro il prima possibile. Con il ricovero in contemporanea della principessa Kate Middleton, l’idea di monarchia snella potrebbe rivelarsi fallimentare? La situazione attuale della monarchia inglese pone grandi dubbi. Un esperto costituzionale ha espresso perplessità dopo che èriferito che difficilmente resi sarebbe rivolto ai suoidi. Al momento, dunque, nessuno dovrebbe sostituire il Sovrano nei giorni dedicati all’intervento e alla ripresa. L’annuncio della malattia del Sovrano è giunto appena 90 minuti dopo quello che rivelava che anche la principessa Kate era in ...