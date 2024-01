Razzismo | Piantedosi | «Sospendere una partita potrebbe avere riflessi sulla sicurezza e sull’ordine pubblico»

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il ministro dell’Interno, Matteo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sul tema. L’ultimo sciagurato episodio è successo durante Udinese-Milan. Alcuni tifosi hanno rivolto insulti razzisti al portiere rossonero Mike Maignan. Secondo il ministro dell’Interno servono ulteriori strumenti che rendano più incisiva la risposta dello Stato contro ile la violenza.ha poi espresso un ricordo anche per Gigi Riva, scomparso ieri all’età di 79 anni.: «Nei prossimi giorni incontro con tutto il mondo del calcio». Il ministro dell’Interno parla dell’ultimo episodio diavvenuto a Udine durante Udinese-Milan: «Ho subito chiesto al Capo della polizia di fare ogni sforzo per individuare prima possibile chi si è macchiato ...

Il ministro dell’Interno parla alla Gazzetta dello Sport sui fatti accaduti a Udine al portiere del Milan Maignan Tolleranza zero a tempo ... (notizie)

"Delinquenti che si nascondono tra la folla" Piantedosi e la possibilità di pene più severe contro il razzismo De Siervo: “Scanner facciali ai tifosi, per risalire all’identità” “Il piano è dotare gli ...CALCIO - Dopo l'episodio di razzismo di cui è stato protagonista Mike Maignan in Udinese-Milan, è intervenuto sul tema anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in un'intervista alla Gazzetta ...“Quanto accaduto- ha risposto ancora Piantedosi- deve farci riflettere sulla necessità ... e reso operativo un significativo protocollo contro l’antisemitismo e il razzismo. Ma ho intenzione di fare ...