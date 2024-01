Razzismo | Piantedosi convoca tutti al Viminale ma avvisa | “Punire i colpevoli | non il sistema”

Leggi su notizie

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il ministro dell’Interno parla alla Gazzetta dello Sport sui fatti accaduti a Udine al portiere del Milan Maignan Tolleranza zero a tempo indeterminato sul. “Non si può andare avanti in questo modo, basta serve intervenire, e alla svelta“. A parlare così è il Ministro dell’Internoche ha rilasciato una lunga ed esaustiva intervista alla Gazzetta dello Sport per quanto avvenuto durante Udinese-Milan di campionato, con l’estremo difensore milanista Maignan che, dopo ripetute offese razziste, ha deciso di lasciare il campo per protestare contro quei tifosi incivili che l’avevano insultato dall’inizio della partita, con parole irripetibili. Un gesto e delle immagini che hanno fatto il giro del mondo, per questo il capo del, molto attento a questi episodi nello sport, non è stato con le mani in mano ed ha agito ...