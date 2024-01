Razzie Awards 2024 | tutte le nomination dei peggiori film

Leggi su tuttotek

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ooltre alle premiazioni per i migliorinel mondo del cinema, c’è posto anche per ipiù brutti e deludenti: eccoleaiper idell’anno Per chi non lo sapesse, ci sono anche le premiazioni per i lavoratori del settore cinematografico che hanno partecipato adavvero brutti o che comunque hanno aspetti davvero penosi. Questa premiazione ha il nome die si può considerare come la parodia degli Oscar, che rivelerà le proprienei prossimi giorni, ma sappiamo già che Barbie concorrerà per la miglior sceneggiatura adattata. Iora sono ...