Raw 22 01 2024 What future for Seth Rollins?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 23 gennaio 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dallo Smoothie King Center di New Orleans, Louisiana. Lo show inizia conche raggiunge il ring. Da il suo benvenuto ai fan poi dice che ha difeso il suo titolo contro Jinder Mahal nella scorsa settimana, ma il ginocchio ha subito un colpo che non doveva. Sapeva che poteva perdere molto tempo fuori per infortunio appena tornato nel backstage e che poteva anche perdere WrestleMania 40. Il risultato della risonanza magnetica è stato che ha una lesione di secondo grado del legamento mediale e una parziale del menisco mediale che rischia di tenerlo fuori per i prossimi tre o quattro mesi. L’Intercontinental Champion Gunther lo interrompe. Dice ache è un campione instancabile, ha difeso ogni settimana il suo titolo. Ma tutti devono essere ...