Ratifica accordo Italia-Albania blindata | domani disco verde Camera

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gen. (askanews) – Si sono svolte nell’aula della, le votazioni sugli emendamenti al ddl didel protocolloche punta a costruire, nel territorio albanese e sotto la gestionena, due centri per migranti. Governo e maggioranza hanno dato parere negativo alle 90 proposte di modifica delle opposizioni. Il testo è blindato e nessuna richiesta di modifica è arrivata dal centrodestra che, su questi temi, conferma assoluta compattezza. Dopo la bocciatura delle pregiudiziali costituzionali e di merito e la questione sospensiva depositate dalle opposizioni, i deputati di minoranza hanno preso la parola in massa sul merito dei singoli emendamenti. I tempi per ogni gruppo erano contingentati, ostacolo aggirato in parte con interventi a titolo personale. Il prosieguo ...