“Rapuano folle” | moviola impietosa | il voto all’arbitro di Napoli-Inter

(Di martedì 23 gennaio 2024) La finale di Supercoppa Italianaha scatenato diverse critiche inerenti all’arbitraggio, troppi gli errori commessi. L’di Simone Inzaghi porta a casa il trofeo della Supercoppa Italiana per 0-1 contro ildi Walter Mazzarri, una gara combattuta fino all’ultimo da entrambe le squadre. Nonostante ciò, il sogno degli azzurri si è infranto al 91esimo a causa della rete del capitano nerazzurro Lautaro Martinez. Non è stata una partita facile per il club partenopeo, tanti gli errori in fase di arbitraggio che hanno influito a loro sfavore nel corso della gara. L’episodio che ha scatenato maggiormente la rabbia degli azzurri è stata l’espulsione di Giovanni Simeone per doppia ammonizione: il primo su Calhanoglu e il secondo per un pestone ad Acerbi. Per la panchina azzurra, il primo fallo commesso ...