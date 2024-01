Rapina a Frosinone | 40 mila euro scippati a proprietaria di distributore della benzina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 gennaio 2024)da migliaia didi undiprivata di una borsa con 40davanti la banca.: immagine di repertorio (credits Canva) – ilcorrierecitta.comda 40, dove vittima dei ladri è stata una donna che gestisce undinella località ciociara. La donna è stata presa di sorpresa dai malviventi mentre si recava in banca per depositare l’incasso, con i banditi che l’hanno strattonata proprio in prossimità dell’ingresso alla filiale bancaria nel Comune del ...