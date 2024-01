Rally | Mondiale 2024 | i favoriti Toyota va all-in su Evans | Hyundai a due punte con Neuville e Tanak

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ultimi giorni di attesa in vista del consueto opening stagionale di Montecarlo (25-28 gennaio), che aprirà ufficialmente il. Il calendario del WRC prevede quest’anno lo svolgimento di 13 round (di cui ben dieci in Europa, uno in Africa, uno in Sudamerica e uno in Asia), con il gran finale pianificato in Giappone dal 21 al 24 novembre. Tante novità rispetto al recente passato, sia a livello di regolamenti che per quanto riguarda la line-up piloti delle tre case impegnate nella classe regina1. La notizia più importante è legata indubbiamente alla scelta del due volte campione(2022 e 2023) Kalle Rovanpera di fare un passo indietro e partecipare solamente ad alcune tappe selezionate del campionato. Il giovane fenomeno finlandese dellaè destinato ...