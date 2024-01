Quest' anno viaggeremo davvero sui treni notturni?

Leggi su vanityfair

(Di martedì 23 gennaio 2024) In tanti hpreconizzato che il 2024 segnerà la rinascita dei night trains, con sempre più persone disposte a viaggiare per molte ore pur di non inquinare volando. Eppure i collegamenti, soprattutto quelli che coinvolgono l'Italia, sono ancora pochi e troppo cari