“Questa è roba tua” Alessio e Claudia | addio a Uomini e Donne | l’impensabile tra studio e dietro le quinte

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024)di nuovo protagonisti nella registrazione didel 22 gennaio 2024. E non solo loro, non sono mancati i colpi di scena tra baci, litigi e polemiche fa sapere Lorenzo Pugnaloni. Partendo dal trono classico, il blogger fa sapere cosa è successo ai tornisti rimasti ossia Brando e Ida Platano. Per lei sono scesi tre nuovi corteggiatori e ha deciso di tenerne uno che è stato in passato amico di Mario. Mario che, di nuovo, è destinatario di un’altra segnalazione per cuivolta Ida è uscita dallo. Ma poco dopo riecco la tronista, subito rincorsa da quello che sembra il suo pretendente preferito. I due hanno ballato insieme quando a un tratto l’ha presa in braccio e si sono baciati, ma lei non lo ha scelto. Quindi il percorso continua ancora. ...