Quelli che pensano che il boicottaggio social possa battere il volantino delle offerte

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 gennaio 2024) Questa è la storia dei due Ciccio, che incredibilmente non sono quello di Nonna Papera e quello dei Peanuts. Questa è la storia di come l’inverno del nostro discontento sia un inverno di polemicuzze tangenziali a questioni alimentari, com’è giusto sia in una nazione che ha come proprio unico credo il carboidrato. Sembra ieri che dovevamo fare gli scandalizzati per lo zucchero a velo rosa sui pandori benefici, e oggi eccoci qui, col dovere dello scandalo per il bambino che ha fatto cinquecento chilometri per non ottenere un hamburger gratis, e l’operaio del pastificio il cui posto di lavoro sarebbe in pericolo a causa della militanza. Partiamo da Rummo, pastificio di Benevento le cui fortune sono dovute alla grafica minimalista e al fatto che, pur reggendo bene la cottura, i suoi spaghetti costino un terzo diAfeltra, per dire un marchio ...