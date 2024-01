Quanto manca all' uscita di Daredevil | Born Again

Leggi su gqitalia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dopo la lunga e fremente attesa, si torna a parlare di. Il progetto Marvel è di nuovo in fase di lavorazione e si prepara a vedere la luce. Tornano Charlie Cox e Vincent D’Onofrio. Andata in onda per tre stagioni (2015-2018) su Netflix - e poi finita su Disney+ per congiungersi con il resto dei titoli Marvel - la serieaveva portato alla ribalta un personaggio che era già stato oggetto di un precedente adattamento cinematografico andato male dandogli una veste più affascinante e sfaccettata. Dai suoi lombi è nato anche uno spin-off, The Punisher, incentrato su uno dei cattivi del franchise. Qualche anno dopo, al San Diego Comic-Con, è stato annunciato un sequel, dal titolo. Il progetto, però, veniva velocemente, ...