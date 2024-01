Quando la cyber security batte il business

Leggi su panorama

(Di martedì 23 gennaio 2024) La tecnica di attacco utilizzata è ben nota: il password spraying che consiste nel provare un piccolo set di password su un numero abbastanza grande di utenze. Il bottino apparentemente piuttosto modesto: alcune email e relativi allegati di manager e di altri dipendenti di diverse funzioni aziendali. Quindi cosa c’è di straordinario? In primo luogo la vittima perché a subire l’infiltrazione sono stati i sistemi aziendali di Microsoft, ma ancora più eccezionale è stata la reazione del colosso di Redmond che è sintetizzata in queste righe del suo comunicato: “Questo incidente ha evidenziato l’urgenza di muoversi sempre più rapidamente. Noi agiremo immediatamente per applicare i nostri attuali standard di sicurezza ai sistemi legacy (diciamo obsoleti) di proprietà Microsoft e ai processi diinterni, anche qualora questi cambiamenti dovessero causare blocchi ...