Quando i miti se ne vanno e lasciano un posto vuoto a tavola

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il rispetto del silenzio, i commenti sottovoce, gli occhi commossi: oggi va così. Cagliari piange, piange la Sardegna. Quel suo quinto moro attaccato alla maglia, alla bandiera, al cuore. È un rincorrersi di messaggi mandati, di buongiorno che diventano ricordo. Gigi Riva non c’è più. Ha lasciato questo mondo a 79 anni appena compiuti e festeggiati con una grande festa, che è stato l’abbraccio di tutta un’isola, nei suoi confini e laddove arriva l’emigrazione sarda. Se n’è andato con la stessa fierezza ed eleganza con cui ha vissuto la vita. Il cuore che fa i capricci, la proposta rifiutata in ospedale di un’angioplastica. Forse doveva andare così. Forse è cosi che se nei più grandi. Con lo sguardo alto, un pizzico di paura mascherato da coraggio. Anche tra le vie strette e quasi labirintiche della Marina a Cagliari si piange, si scuote la testa. Li, in quello ...

C’è ancora un nodo da sciogliere per quanto riguarda i biglietti di Napoli-Inter , perché se da un lato la situazione è chiara per quanto concerne la ... (optimagazine)

Meta ha avviato un nuovo procedimento per l’archiviazione delle chat WhatsApp , infatti dal 2024 ci saranno cambia menti importanti per gli utenti ... (optimagazine)

UN GRANDE AIUTO PER RISPETTARE I LIMITI DI VELOCITA' : SAPHE TI AVVISA QUANDO GUIDI E DICI ADDIO ALLE MULTE Ecco un dispositivo di cui non è ... (analisideirischinformatici)

cieli perlopiù liberi da nubi con tempo asciutto e mite. Si inizia mercoledì 24, con i primi segni di caldo anomalo che si mostreranno a partire dalle montagne, poi il picco sarà raggiunto tra giovedì ...Il racconto di due miti che s’incontrano rimane a oltre 50 anni di distanza nitido come non mai. Cristiano De André se lo ricorda come fosse ieri: il padre Fabrizio accoglie a casa niente poco di meno ...Febbraio 2010, l'incontro in un bar del centro a Legnano ci fa conoscere un campione disponibile e socievole, ben lontano dall'immagine di personaggio chiuso e discreto. Miracolo dell'aria di Legnano, ...