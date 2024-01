Quando gioca Sinner la semifinale degli Australian Open con Djokovic

Leggi su sport.quotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Melbourne, 23 gennaio 2024 - Missione compiuta per Jannik. Il tennista altoatesino accede alladopo la quinta partita vinta senza perdere set nel primo slam dell’anno. Battuto anche Andrey Rublev, tennista ostico e che ha dato filo da torcere nel secondo set, ma Jannik ha prevalso di autorità in meno di tre ore per 6-4 7-6 6-3. Ora due giorni di riposo, poi venerdì 26 gennaio la storicacontro Novakche ha liquidato in quattro set Taylor Fritz. La partita Partita tra due picchiatori, maè più forte, tecnicamente e di testa, ha più armi a disposizione e lo dimostra nonostante qualche momento di lotta e battaglia. Già il primo set è stato di battaglia, ma la mentalità di Jannik ha ...