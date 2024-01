Primarie USA | Faggiano caporedattore TP | “Trump vs Haley è nuova contro vecchia destra”

(Di martedì 23 gennaio 2024) A Base Luna Chiama Terra – puntata di lunedì 22 gennaio 2024 – c’è, come di consuetudine, ildi Termometro Politico Alessandro. Si parla delleUSA e dell’accelerata di Donaldverso l’election day. A fronteggiarlo c’è Nikki, sostenuta da gran parte dell’establishment del Grand Old Party. Dall’altro lato, Donaldha appena incassato l’endorsement di Ron De Santis, ritiratosi dalla corsa alle presidenziali dopo il trionfo diin Iowa. Con gli occhi puntati sul New Hampshire, a Base Luna Chiama Terra (Radio Cusano Campus) si fa il punto e l’analisi di questee dei possibili scenari. Inoltre, si rimarca l’impatto di Donaldsulla scena politica italiana. ...

In collaborazione con Moto.it Il capo dell'intelligence ucraina avverte l'Occidente sulle conseguenze della 'stanchezza' da guerra Nikki Haley batte Trump a primarie Dixville Notch 6-0 (New Hampshire) ...Tornano (come nel 2020 e nel 2022) i rumors sulla presunta discesa in campo dell'ex first lady: per ora molti rumors, tra speranze dem e la disastri elettorali di Joe Biden ...Michelle Obama e non Joe Biden contro Donald Trump nelle elezioni Usa 2024. E' il New York Post a delineare lo ... convincere Biden a rinunciare all'inizio dell'estate, a ciclo delle primarie concluso ...