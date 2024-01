Prima assemblea sindacale nazionale dell’Arma dalla fondazione | il Nuovo Sindacato Carabinieri protagonista dell’evento storico | “Noi | precursori dei diritti”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il 18 gennaio del 2024 ilha tenuto un’: lain assoluto dall’istituzione, avvenuta nel 1814.I militari riunitisi in simultanea dalle 10:00 alle 12:00 hanno affrontato, nei luoghi di lavoro, diversi temi a tutela degli interessi collettivi degli appartenenti al Corpo.Nell’occasione, un pensiero è stato rivolto ai colleghi feriti, morti in servizio o suicidatisi.Le segreterie regionali e provinciali della sigla, ferme nel respingere condotte antisindacali nel presente e nel futuro, hanno contribuito in modo determinante alla riuscita di un momentoper il Corpo e per la valorizzazione del personale in divisa.Il...