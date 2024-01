Preghiera della sera 23 Gennaio 2024 | “Ascolta la mia supplica”

(Di martedì 23 gennaio 2024) “la mia”. È lada recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelonostra parrocchia, Angelonostra città, Angelo del nostro paese, AngeliChiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Perdonami Signore” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella ... (lalucedimaria)

Già fervono i preparativi per il grande Giubileo . Il Papa invita tutti a tornare all’essenziale, cioè alla preghiera . Tutto ciò che facciamo come ... (lalucedimaria)

Una volta varcata la soglia sulla 400 N Court St l'istinto è mettersi in preghiera perché tutto intorno ha un'aria ... segno massimo di ingiustizia. Il luogo della schiavitù divenne il luogo ...E non girano soltanto da ieri sera, alla diffusione della notizia della morte del campione ... qualche anno dopo me la rubarono La canzone di De André preferita da Riva era “Preghiera in gennaio” Lo ...Rombo di Tuono e Faber si incontrarono a Genova nel settembre del 1969. Un incontro destinato a segnare la vita del campione del Cagliari e dell''artista genovese. Due persone così simili da aver inco ...