Precipita elicottero con sciatori in Canada | morti 3 altoatesini mentre facevano heliskiing

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tresonodopo un incidente inin. L’incidente è avvenuto alle 4 di ieri pomeriggio, 22 gennaio, durante un’uscita dia Terrace in British Columbia. Ferite gravemente le quattro persone che si trovavano a bordo dell’. Tra le vittime c’è Heiner Junior Oberrauch, detto Heinzi, fratello di Jakob Oberrauch, ad del gruppo Sportler, che è rimasto ferito. Il manager è ricoverato in ospedale ma sarebbe cosciente. «Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell’incidente» ha spiegato al i il presidente di Northern escape heli-skiin, John Forrest, a capo della compagnia proprietaria dell’to. Secondo i media locali, i soccorritori, arrivati ...

Tre altoatesini sono morti in Canada a causa di un Elicottero precipita to ieri pomeriggio, intorno alle 4. I tre giovani facevano parte di una ... (ilmessaggero)

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 gennaio, verso le 16 locali (l’una di notte in Italia), l’elicottero è precipitato in una zona montuosa per motivi in via di accertamento. Il gruppo si trovava a ...Un elicottero AW-119 MkII Koala è precipitato nel pomeriggio di ieri (ora locale) a Skeena Mountains, Nord di Terrace, nella Columbia britannica, Canada. L'aeromobile apparteneva all'operatore Skyline ...Un elicottero è precipitato ieri pomeriggio in Canada, vicino Terrace, nella Columbia Britannica. Sono morti due altoatesini e il pilota: facevano parte di una comitiva che stava effettuando ...