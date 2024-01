Pozzuoli | inaugurato il tunnel Tangenziale-porto | De Luca | “E’ stato un calvario arrivare alla conclusione”

POZZUOLI - Riceviamo e pubblichiamo: «Cara Cronaca Flegrea, sono un residente del parco "Costa Sibilla" in località la Schiana dove sono in corso dei lavori e dove da un momento all'altro potrebbe a m ...Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in occasione dell'inaugurazione del nuovo tunnel porto-tangenziale di Pozzuoli. «È veramente - ha detto De Luca, che ieri ha presentato ...Al momento, il nuovo viadotto, inaugurato oggi, ha il solo compito ... guidati dal primo cittadino di Pozzuoli Luigi Manzoni, dai rappresentanti di Tangenziale e dal responsabile regionale della ...