Pozzolo positivo allo stub | Tracce di polvere da sparo su mani e abiti

(Di martedì 23 gennaio 2024) Sono arrivati in procura a Biella i primi risultati dell'esame effettuato dal Ris di Parma sull'onorevole Emanuele, indagato per la vicenda dellodurante la festa di Capodanno nella sede della Pro Loco di Rosazza. Lofatto sul parlamentare è. Come riporta La Repubblica, dalle analisi è emerso che sulledisarebbero rimaste "didada innesco". Altri residui sarebbero stati rintracciati sugliche l'onorevole indossava quella notte.