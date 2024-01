Pozzolo positivo allo stub «Tracce di polvere da sparo su mani e abiti» La Procura | ora altri accertamenti

Tracce di polvere da sparo da innesco sono state rilevate in mani era significativa sulle mani e sugli abiti di Emanuele Pozzolo , il quale è ... (ilgiornaleditalia)

positivo il test dell'onorevole. La versione della procura : "Non era necessario farlo sui pochi rimasti" (ilgiornale)

Come spiega la procura, Pozzolo è stato l'unico tra i presenti alla festa di Capodanno dove è partito il colpo ad essere sottoposto al test. Ora si ... (sbircialanotizia)

Come spiega la procura, Pozzolo è stato l'unico tra i presenti alla festa di Capodanno dove è partito il colpo ad essere sottoposto al test. Ora si aspettano ulteriori accertamenti Si legge su Adnkron ...Sarebbe positivo il test dello Stub per Emanuele Pozzolo, indagato per il colpo di pistola partito durante la festa di Capodanno alla Pro Loco di Rasazza (Bi), che ha ferito il 31enne Luca Campana, ...L'esito dello Stub sulle mani e sugli abiti di Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, accusato di aver ferito la notte di Capodanno - durante una festa nella sede della Pro Loco di Rosazza, ...