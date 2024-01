Porta Capuana | sorpresa con la droga | arrestata

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) una 49enne cubana con precedenti di polizia Nel pomeriggio di domenica, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, in vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato alcune persone avvicinarsi ad una donna, posizionata sotto l’ingresso di uno stabile, alla quale hanno consegnato denaro in cambio di qualcosa. Gli operatori sono immediatamente intervenuti bloccando l’indagata che era in possesso di un involucro di crack e di 50 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa. Per tali motivi, una 49enne cubana con precedenti di polizia, è finita in manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.