Pontecagnano | “Sport per anziani” | l’iniziativa

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il Settore Piano Sociale di Zona, Sevizi Sociali e Servizi Scolastici ha indetto un avviso pubblico per la partecipazione ad un corso/percorsoivo destinato agliresidenti nel comune diFaiano. Un’iniziativa che intende favorire gli ultrasessantacinquenni prevenendo o contrastando la marginalizzazione e la solitudine ed orientandoli verso uno stile di vita sano, che sia capace di prevenire le patologie legate all’invecchiamento ed alla vita sedentaria. Le attività dureranno per sette mesi ed includeranno ben 90 donne e uomini, suddivisi in gruppi da 30 in relazione alle capacità motorie ed alla località di residenza, interessati a praticare le seguenti attività: stretching; ginnastica dolce; ginnastica posturale; yoga; esercizi a corpo libero. I beneficiari avranno diritto a due sessioni a settimana ...