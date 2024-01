Pomigliano +Green | Lello Russo agli studenti | “Aiutateci a costruire una città più vivibile”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il sindaco di, Raffaele, è intervenuto alla conferenza stampa del progetto “” rivolgendosi direttamentepresenti in sala Polveri sottili, raccolta differenziata e sostenibilità ambientale. Questi i temi al centro del progetto “” di cui si è parlato questa mattina nell’aula consiliare del comune did’Arco con la partecipazione di istituzioni e centinaia didelle scuole del territorio.Alla conferenza stampa di presentazione del progetto hanno partecipato Maria Rosaria Toscano, assessore all’ambiente del comune did’Arco, Marco Trifuoggi, professore di chimica dell’ambiente e dei beni culturali ...

Pomigliano d’Arco, 23 Gennaio – – L’Amministrazione Comunale di Pomigliano d’Arco guidata dal sindaco Raffaele Russo ha presentato oggi “Pomigliano +Green”, il piano di interventi a 360 gradi per ...Napoli - L’Amministrazione Comunale di Pomigliano d’Arco guidata dal sindaco Raffaele Russo ha presentato oggi “Pomigliano +Green”, il piano di interventi a 360 gradi per salvaguardare l’ambiente ...L’Emilia Romagna si prepara a diventare polo strategico in tema ambientale. Gli investimenti sul progetto Green Hydra e il rilancio sul polo industriale di Ravenna Il progetto di idrogeno verde ...