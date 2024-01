Polizia di Empoli | l’allarme del Siulp | “Servono alloggi di servizio”

Leggi su lanazione

(Di martedì 23 gennaio 2024), 23 gennaio 2024 – “Finalmente, dopo tanti anni durante i quali ilFiorentino ha rivendicato a gran voce la necessità di un aumento di organico del Commissariato didi, con le ultime e recentissime movimentazioni nazionali del personale si è vista l'assegnazione di sei agenti che, di fatto, rappresentano una importante boccata d'ossigeno per quella realtà” ma “l'assurdo vuole che in quella cittadina non siano presentidiper quel personale che, di conseguenza, già dal prossimo mese di febbraio, in antitesi con quanto avviene pressoché ovunque sul territorio nazionale, in parte dovrà provvedere in proprio a trovare una sistemazione”. Lo afferma in una nota lo stesso sindacato dicon il segretario generale, ...