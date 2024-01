Politi festeggia un anno da assessore | “Mi sento a casa”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “231/23-23/1/24. Unesatto daalla Promozione Brand Avellino. Undi progetti e di grande impegno sul campo, di entusiasmo, con l’ambizioso obiettivo di raccontare il brand di una città che ha tanto da dire”. Così Barbara,pugliese di nasciata ma da sempre in giro per il mondo, sino all’esperienzaca al Comune di Avellino: “Veicolare la sua identità al di fuori dei confini territoriali, per farne riconoscere il valore, creare intese e relazioni, nuovi ponti di cultura: è la vision illuminata del sindaco Gianluca Festa, che ringrazio per quest’opportunità. Sono orgogliosa di essere un’ambasciatrice di Avellino, racconto ogni giorno la bellezza di una città che brilla grazie a una squadra di lavoro fortissima. Sono fortunata, ...