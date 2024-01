Polemica dopo Napoli-Inter | infuriata la moglie di Simeone | tremenda accusa FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ilè uscito sconfitta dalla finale di Supercoppa Italiana contro l’. Tantissime polemiche nel post partita anche da Lady. Una serata amara per il. Gli azzurri hanno provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma non è basta per sconfiggere l’di Simone Inzaghi. Gli azzurri hanno impostato la partita allo stesso modo di come hanno affrontato la Fiorentina pochi giorni fa. Gli azzurri, decimati dagli infortuni, hanno provato a difendersi e poi a ripartire. La partita, dunque, non è stata spettacolare quella degli azzurri, ma nel primo tempo ha giocato un buon match. Anche nella ripresa, poi, gli azzurri sono rientrati con la stessa mentalità, ma l’espulsione diha cambiato totalmente l’andamento della gara. Polemiche nel post partita: lo sfogo di ...