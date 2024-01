Pnrr | Fitto | entro febbraio | massimo marzo pagamento quinta rata

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gen. (askanews) – Ildelladelpotrebbe avvenire. L’ha affermato oggi il ministro per gli Affari europei, ile il Sud Raffaele, intervenendo all’inaugurazione dell’Anno accademico della Scuola di polizia economica-finanziaria della Guardia di Finanza. “Abbiamo già presentato la richiesta della, siamo il primo paese ad averlo fatto”, ha dettosegnalando che sono già iniziate le valutazioni con la Commissione europea. “– ha auspicato– si potrà ...

Si è svolta a Palazzo Chigi la Cabina di regia sul Pnrr . Riunione convocata dal ministro Raffaele Fitto per la verifica del conseguimento dei 52 ... (secoloditalia)

Pnrr , l'Italia mette il turbo. entro la fine dell'anno l'Italia sarà già in grado di chiedere all'Europa il pagamento della quinta rata del Piano ... (iltempo)

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a Palazzo Chigi la Cabina di regia Pnrr , convocata e presieduta dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le ... (ildenaro)

Roma, 23 gen. (askanews) – Il pagamento della quinta rata del Pnrr potrebbe avvenire entro febbraio, massimo marzo. L’ha affermato oggi il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e il Sud Raffaele Fi ..."Abbiamo già presentato la richiesta di pagamento della quinta rata del Pnrr, siamo l'unico Paese ad averlo fatto. E' partito nei giorni scorsi il confronto con la Commissione Ue per verificare il rag ..."Abbiamo già presentato la richiesta di pagamento della quinta rata del Pnrr, siamo l'unico Paese ad averlo fatto. E' partito nei giorni scorsi il confronto con la Commissione Ue per verificare il rag ...