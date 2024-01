Pillola anti-Covid | arriva in Europa la soluzione per una guarigione più rapida

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il19 continua a contagiare e a causare ricoveri e decessi. Le variattuali sono meno pericolose ma il virus continua a causare problemi di salute. L’attende lacreata in Cina. Sembrerebbe far guariremente dall’infezione ma possiamo fidarci? I dubbi sull’assunzione sono inevitabili e, come al solito, i pareri sono discordi. Una piccola per guarire velocemente dal19 (Informazioneoggi.it)In Italia la varianteoggi più diffusa deriva da Pirola, è parecchio contagiosa e i sintomi sono quelli classici. Febbre anche molto alta, mal di testa costante e sintomi parainfluenzali (mal di gola, tosse, raffreddore) tanto da rendere difficile distinguere un’infezione da...

Un figlio si fa in due, perciò decidere di non averne comporta determinate scelte da parte di entrambi i partner. La notizia di questi giorni che ci ... (luce.lanazione)

Un figlio si fa in due, perciò decidere di non averne comporta determinate scelte da parte di entrambi i partner. ... (247.libero)

Una rivoluzione potrebbe essere alle porte: la prima pillola anticoncezionale per uomo senza ormoni è entrata in fase di sperimentazione su 16 ... (quifinanza)

Si continua a parlare di Covid , ragionevolmente, anche se in assenza dei toni allarmisti degli ultimi anni, comprensibilmente. Ciò non vuol dire che ... (quifinanza)

La pillola simnotrelvir permette una guarigione più rapida dal Covid: è già in vendita in Cina ...Il farmaco accorcia la durata dei sintomi ed è venduto in Cina, dove ha l'autorizzazione per l'uso di emergenza da inizio 2023, a un prezzo più basso rispetto al suo principale competitor ascolta arti ...Arriva dalla Cina la nuova pillola anti Covid che garantisce una guarigione più rapida: ecco come funziona e su chi fa effetto ...