Picierno Pd | “Campagna di boicottaggio contro la Rummo è un atto vile e pericoloso”

Insomma, se la segretaria dem dovesse decidere per la candidatura, la contropentastellata ... Diverse uscenti aspirano a una riconferma, da Pinaa Elisabetta Gualmini e Irene Tinagli. ...Pina, Irene Tinagli ed Elisabetta Gualmini sono tra queste, tutte e tre provenienti dalla ... Oltre a Bonaccini, infatti, pronti a lanciarsi nellaper le europee ci sono sindaci come ...Pina Picierno, che cosa pensa delle dichiarazioni di Elly Schlein ... Non c’è il rischio che nel Pd, in vista della campagna elettorale per le Europee, prevalga l’ala più movimentista spostando la ...L'europarlamentare Picierno del Partito Democratico (Pd) ha recentemente risposto alle dichiarazioni della segretaria Elly Schlein riguardo alla questione delle armi a Israele. Secondo Picierno, le ...