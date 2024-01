Picchiata e violentata per anni dal padre | giovane denuncia con l’aiuto dell’insegnante di liceo

Leggi su tpi

(Di martedì 23 gennaio 2024) Perha subito maltrattamenti e violenze sessuali dal, che la costringeva a lavorare fino a 12 ore al giorno. Finché non ha deciso di lasciare casa e trovare rifugio in una casa famiglia. È la storia di una ragazza di Roma, raccontata in tribunale da una professoressa che l’ha aiutata are. “Ha parlato di molestie sessuali che andavano avanti da quando era alle medie, di lividi sul seno e sul petto”, ha detto ieri in aula la professoressa del suo. “Durante il periodo del Covid la ragazza non riusciva a contattare la scuola, pensavo ci fosse una situazione di indigenza, ma non era così”, ha ricordato, secondo quanto riporta La Repubblica. In quel periodo la, di origine cinese, veniva abusata dal, mentre la madre guardava dall’altra parte. Abusi che ...