Pi-Cardia ottiene dalla FDA la Designazione di dispositivo innovativo per ShortCut™

Leggi su seriea24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il primodedicato per la modifica delle cuspidi al fine di consentire la TAVR in pazienti a rischio di ostruzione delle coronarie REHOVOT, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pi-Ltd., una delle principali aziende di livello internazionale nello sviluppo di soluzioni per la modifica delle cuspidi, basate su catetere, che non richiedono un impianto, per il trattamento delle valvoleche, oggi ha annunciato di avere ottenutoFood and Drug Administration (l’agenzia federale statunitense per gli alimenti e i farmaci) ladiper– il primoal mondo per la modifica delle cuspidi sviluppato appositamente per facilitare procedure di sostituzione transcatetere della ...