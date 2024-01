Pesca | Coldiretti | “Il Regolamento UE penalizza gli operatori della Campania”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Acciughe, merluzzi, sgombri, gamberetti rosa e altri prodotti ittici ampiamente disponibili nei maristanno invece arrivando da Paesi esteri e anche extraeuropei danneggiando l’economia del comparto ma anche le tavole dei consumatori”. L’allarme viene da Fulvio Giugliano, coordinatore Impresadiche ha già ricevuto feedback negativi daitori regionali: “Il provvedimento europeo – spiega – abbassa i dazi e rende possibile l’arrivo in Italia di stock ittici anche da Paesi extraeuropei, di specie abbondantemente presenti nella nostra regione. Per questo – dice Giugliano – il, già a pochi giorni dalla sua entrata in vigore (1 gennaio 2024), sta generando gravi ripercussioni ...

In materia di pesca la Coldiretti Campania lancia un allarme, che fa seguito a tanti altri che denunciavano l'arrivo del pescato dai paesi estere piuttosto che da mari italiani. “Acciughe, merluzzi, s ...Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visu ...Le difficoltà alla navigazione provocate dagli attacchi degli Houthi dello Yemen contro le navi nel Mar Rosso rischia di ostacolare le importazioni dall’Asia di fertilizzanti per un valore di circa 20 ...