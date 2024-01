Perla Vatiero sbotta contro Beatrice Luzzi | ”Lei vuole dire a tutti quello che devono fare | ma con me ha sbagliato”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ancora tensioni nella Casa del Grande Fratello;nei confronti di, ecco cosa è successo.punta il ditoGossip OggiPrima la discussione con Stefano Miele, adesso. L’attrice ha difeso Stefano durante lo se, successivamente, ha chiesto alla ex di Mirko Brunetti di lavare i piatti., parlando con Paolo Masella, Letizia Petris e Greta Rossetti ha affermato: ”Mi ha detto che c’erano dai piatti. Aspetto solo domani. Mi tremano le mani! ...

Perla Vatiero sembra ora avercela con Beatrice Luzzi per alcuni suoi comportamenti che non le sono andati a genio e dunque si preannuncia un duello ... (anticipazionitv)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

La maggior parte degli scontri nella Casa del Grande Fratello 2024 accade per le mancate pulizie questo assurdo motivo è stato anche la causa ... (metropolitanmagazine)

Stefano Miele ha accusato Perla Vatiero di averlo insultato e di essersi riferito a lui con parole denigratorie ma il video mandato in onda dal ... (anticipazionitv)

Presa ancora di mira al GF Beatrice Luzzi, attaccata da Perla Vatiero. L'ultima polemica e le frasi dell'ex Temptation Island.In aggiunta, il ritorno di Mirko Brunetti come guest star nel Grande Fratello dal 15 al 22 gennaio potrebbe riaccendere il famoso triangolo d’amore con Perla Vatiero e Greta Rossetti. In particolare, ...La maggior parte degli scontri nella Casa del Grande Fratello 2024 accade per le mancate pulizie questo assurdo motivo è stato anche ...